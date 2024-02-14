(Фатклисламова) Гульсиня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фатклисламова) Гульсиня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1953

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразов Нияз

Рождение ребёнка
06.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Нияз

Рождение ребёнка
19.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Нияз

Смерть
2007

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