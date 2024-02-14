(Фатклисламова) Гульсиня
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1953
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиразов Нияз
Рождение ребёнка
06.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиразов Нияз
Рождение ребёнка
19.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиразов Нияз
Смерть
2007