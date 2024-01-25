Кошелева (Исаева) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1930
Дата смерти06.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1930
Отец: Исаев Владимир
Мать: Исаева Ксения
Рождение ребёнка
13.09.1954
Сын: Кошелев Станислав Иванович
Отец ребёнка: Кошелев Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.06.1959
Сын: Кошелев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кошелев Иван Степанович
Рождение ребёнка
24.06.1962
Сын: Кошелев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кошелев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1965