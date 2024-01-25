Кошелева (Исаева) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Исаева) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1930

Дата смерти

06.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1930

Отец: Исаев Владимир

Мать: Исаева Ксения

Рождение ребёнка
13.09.1954

Сын: Кошелев Станислав Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.06.1959

Сын: Кошелев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Степанович

Рождение ребёнка
24.06.1962

Сын: Кошелев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Иван Степанович

Смерть
06.11.1965
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