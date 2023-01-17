(Кадышникова) Ефросинья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кадышникова Марья Прокопьевна
Отец ребёнка: Кадышников Прокопий Андреянович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кадышникова Анисья Прокопьевна
Отец ребёнка: Кадышников Прокопий Андреянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область