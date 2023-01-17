(Кадышникова) Ефросинья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Ефросинья Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кадышникова Марья Прокопьевна

Отец ребёнка: Кадышников Прокопий Андреянович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кадышникова Анисья Прокопьевна

Отец ребёнка: Кадышников Прокопий Андреянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Прокопий Андреянович

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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