Степаньков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степаньков) Александра
Мать ребёнка: Степанькова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаньков Кесарий
Мать ребёнка: Степанькова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанькова) Александра
Мать ребёнка: Степанькова Татьяна
Смерть
Неизвестно