Степаньков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаньков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степаньков Кесарий Илларионович

Мать: Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степаньков) Александра

Мать ребёнка: Степанькова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаньков Кесарий

Мать ребёнка: Степанькова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанькова) Александра

Мать ребёнка: Степанькова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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