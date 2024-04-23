Алехина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алехин Виталий
Рождение ребёнка
19.01.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алехин Виталий
Рождение ребёнка
31.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алехин Виталий
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Смерть
Неизвестно