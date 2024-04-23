Алехина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алехин Виталий

Рождение ребёнка
19.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алехин Виталий

Рождение ребёнка
31.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алехин Виталий

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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