Ларионов Валерий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1943
Дата смерти04.01.2013
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1943
Отец: Ларионов Борис
Мать: Ларионова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1972
Дочь: Терентьева Инна Валерьевна
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.01.2013