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Ларионов Валерий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1943

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1943

Отец: Ларионов Борис

Мать: Ларионова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1972

Дочь: Терентьева Инна Валерьевна

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.01.2013
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