(Медведева) Фекла Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1878 ст.
Крещение
28.09.1878 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 51Ж (фото 0027) Крестили в селе Александровка Владимирская церковь Восприемники: той же деревни (Удобновка) крестьянин Арсений Иванович и крестьянская жена Наталия Емельянова
Смерть
Неизвестно