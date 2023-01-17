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(Медведева) Фекла Васильевна

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.09.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1878 ст.

Отец: Медведев Василий Емельянович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
28.09.1878 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 51Ж (фото 0027) Крестили в селе Александровка Владимирская церковь Восприемники: той же деревни (Удобновка) крестьянин Арсений Иванович и крестьянская жена Наталия Емельянова
Смерть
Неизвестно
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