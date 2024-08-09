Глухих Матвей Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1832
Отец: Глухих Борис Емельянов
Мать: Матрона Иванова
ВЫПИСКИ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ МЕДЯНСКОЙ ДМИТРИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 1832 (ГАКО 237 – 75 – 360) «8 ноября деревни Парфеновской у отставного солдата Бориса Емельянова Глухих и жены его Матроны Ивановой родилс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Лазарева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Глухих Макар Матвеев
Мать ребёнка: Федора Лазарева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Глухих Анна Матвеева
Мать ребёнка: Федора Лазарева
Смерть
Неизвестно