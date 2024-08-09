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Глухих Матвей Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1832

Отец: Глухих Борис Емельянов

Мать: Матрона Иванова

ВЫПИСКИ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ МЕДЯНСКОЙ ДМИТРИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 1832 (ГАКО 237 – 75 – 360) «8 ноября деревни Парфеновской у отставного солдата Бориса Емельянова Глухих и жены его Матроны Ивановой родилс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Лазарева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Глухих Макар Матвеев

Мать ребёнка: Федора Лазарева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Глухих Анна Матвеева

Мать ребёнка: Федора Лазарева

Смерть
Неизвестно

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