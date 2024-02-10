Барсукова (Огнёва) Дарья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Огнёва) Дарья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Барсуков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Барсуков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Барсукова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович

Смерть
1974

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