Барсукова (Огнёва) Дарья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Барсуков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Барсукова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Барсуков Михаил Захарович
Смерть
1974