Путинцева (Некрасова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Некрасов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1889
Муж: Путинцев Никита
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Путинцев Михаил
Отец ребёнка: Путинцев Никита
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: (Путинцева) Марфа
Отец ребёнка: Путинцев Никита
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: (Путинцева) Иулиания
Отец ребёнка: Путинцев Никита
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: (Путинцева) Лариса
Отец ребёнка: Путинцев Никита
Смерть
Неизвестно