Путинцева (Некрасова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева (Некрасова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Некрасов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1889

Муж: Путинцев Никита

Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Путинцев Михаил

Отец ребёнка: Путинцев Никита

Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: (Путинцева) Марфа

Отец ребёнка: Путинцев Никита

Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: (Путинцева) Иулиания

Отец ребёнка: Путинцев Никита

Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: (Путинцева) Лариса

Отец ребёнка: Путинцев Никита

Смерть
Неизвестно

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