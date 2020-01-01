Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2020

Отец: Шестаков Максим Викторович

Мать: Шестакова Ситникова Юлия Сергеевна

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