Епимахов Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения28.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1927
Сын: Петрусенко Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Петрусенко Анна Яковлевна
Харбин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Харбин
Неизвестно место и дата смерти. Скорее всего Китай