Епимахов Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епимахов Георгий Константинович

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Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

28.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.07.1927

Сын: Петрусенко Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Петрусенко Анна Яковлевна

Харбин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрусенко Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Харбин
Неизвестно место и дата смерти. Скорее всего Китай
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