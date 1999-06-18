Ткачук Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти27.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Ткачук Андрей
Мать: Ткачук Анна
Рождение ребёнка
12.01.1939
Сын: Ткачук Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.03.1943
Дочь: Луцкевич Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.07.1945
Дочь: Ткачук Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.05.1952
Сын: Ткачук Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.01.1957
Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна
Смерть
27.07.1987