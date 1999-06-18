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Ткачук Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

27.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Ткачук Андрей

Мать: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
12.01.1939

Сын: Ткачук Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.03.1943

Дочь: Луцкевич Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.07.1945

Дочь: Ткачук Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
29.05.1952

Сын: Ткачук Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Ткачук Виктор Николевич

Мать ребёнка: Ткачук -Бондарчук- Мария Леонтьевна

Смерть
27.07.1987
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