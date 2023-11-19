Гущина Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Елена Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1968

Отец: Михайлов Виталий

Мать: Михайлова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.1989

Дочь: Абрамушкина Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
12.01.1994

Сын: Гущин Антон Андреевич

Отец ребёнка: Гущин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
03.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Андрей Акимович

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