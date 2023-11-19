Гущина Елена Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1968
Отец: Михайлов Виталий
Рождение ребёнка
21.12.1989
Дочь: Абрамушкина Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
12.01.1994
Отец ребёнка: Гущин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
03.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Андрей Акимович