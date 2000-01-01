Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Болонина) Хиония Мефодиева

Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Сухов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сухов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сухов Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close