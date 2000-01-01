Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Сухов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сухов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно