Глебова Наталия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебова Наталия Олеговна

Глебова Наталия Олеговна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Дата смерти

29.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: Глебов Олег Борисович

Мать: Киселева Зинаида Дмитреевна

Рождение ребёнка
13.03.1972

Сын: Пильщиков Станислав Игоревич

Отец ребёнка: Кутерланов Анатолий

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1974

Дочь: Пильщикова Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Пильщиков Игорь Анатольевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
29.04.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close