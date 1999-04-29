Глебова Наталия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
Дата смерти29.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: Глебов Олег Борисович
Рождение ребёнка
13.03.1972
Сын: Пильщиков Станислав Игоревич
Отец ребёнка: Кутерланов Анатолий
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1974
Дочь: Пильщикова Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Пильщиков Игорь Анатольевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
29.04.1999