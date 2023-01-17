Сагит Кабылов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагит Кабылов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабыл Алагузин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сулейман Сагитов

Мать ребёнка: Кульбара Миньгюбаева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульбара Миньгюбаева

Смерть
Неизвестно
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