Сагит Кабылов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабыл Алагузин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сулейман Сагитов
Мать ребёнка: Кульбара Миньгюбаева
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульбара Миньгюбаева
Смерть
Неизвестно