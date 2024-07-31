Некрасова Анна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1915
Дочь: Некрасова Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеев
Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно