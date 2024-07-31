Некрасова Анна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Анна Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дмитрий Сергеев

Рождение ребёнка
28.11.1915

Дочь: Некрасова Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеев

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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