Гришанова (Гришанова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанова (Гришанова) Надежда

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

12.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952

Отец: Гришанов Николай Васильевич

Мать: Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Ташкентский Государственный Университет
Бракосочетание
26.09.1987

Муж: Хомулло Александр Юрьевич

Развод
11.11.1989

Муж: Хомулло Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
26.11.1990

Сын: Гришанов Олег

Отец ребёнка: Хомулло Александр Юрьевич

Узбекистан

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