Гришанова (Гришанова) Надежда
Место рожденияТашкент
Дата рождения12.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Ташкентский Государственный Университет
Бракосочетание
26.09.1987
Развод
11.11.1989
Рождение ребёнка
26.11.1990
Сын: Гришанов Олег
Отец ребёнка: Хомулло Александр Юрьевич
Узбекистан