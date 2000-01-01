Назаренко (Глушкова) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Глушкова) Лидия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушков Илья

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
31.07.1938

Дочь: Богатырева Алла Владимировна

Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич

Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
05.05.1943

Дочь: Костина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич

Станица Мирская Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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