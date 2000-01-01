Назаренко (Глушкова) Лидия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушков Илья
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
31.07.1938
Дочь: Богатырева Алла Владимировна
Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич
Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
05.05.1943
Дочь: Костина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич
Станица Мирская Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Назаренко Владимир Федосеевич
Смерть
Неизвестно