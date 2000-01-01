Изотов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзотов Сергей Анатольевич

Изотов Сергей Анатольевич

avatar

Место рождения

Россия, Томск

Дата рождения

17.05.1963

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1963

Отец: Изотов Анатолий Иванович

Мать: Изотова Лидия Афанасьевна

Россия, Томск
Бракосочетание
22.07.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Кировская обл., Киров
Рождение ребёнка
16.04.1990

Дочь: Изотова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Кировская обл., Киров
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close