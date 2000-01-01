Изотов Сергей Анатольевич
Место рожденияРоссия, Томск
Дата рождения17.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1963
Россия, Томск
Бракосочетание
22.07.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Кировская обл., Киров
Рождение ребёнка
16.04.1990
Дочь: Изотова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Кировская обл., Киров