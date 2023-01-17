Коробицын Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1883
Дочь: Филин Кристина Александровна
Мать ребёнка: Коробицина Любовь Николаевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробицын Владимир Александрович
Мать ребёнка: Коробицина Любовь Николаевна