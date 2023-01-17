Коробицын Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицын Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1883

Дочь: Филин Кристина Александровна

Мать ребёнка: Коробицина Любовь Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробицина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробицын Владимир Александрович

Мать ребёнка: Коробицина Любовь Николаевна

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