Прозоров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова Анна Александровна
Рождение ребёнка
?.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005