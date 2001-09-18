Прозоров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Анна Александровна

Рождение ребёнка
?.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозорова Анна Александровна

Смерть
2005
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