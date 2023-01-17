Скрибила Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Призыв на военную службу
1942
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Кизлярский РВК | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Военная служба
Между 1942 и ?.12.1943
Пропал без вести (военное)
?.12.1943
Смерть
?.12.1943
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
погиб новобранцем при бомбёжке эшелона под Ростовом | | Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно