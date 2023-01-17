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Скрибила Иван Сергеевич

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Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Скрибила Сергей Федорович

Мать: Скрибила Акулина Кузьминична

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Призыв на военную службу
1942
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Кизлярский РВК | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Военная служба
Между 1942 и ?.12.1943
Пропал без вести (военное)
?.12.1943
Смерть
?.12.1943
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
погиб новобранцем при бомбёжке эшелона под Ростовом | | Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
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