Уткин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти24.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Уткин Степан Иванович
Мать: Уткина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Александра Семёновна
Рождение ребёнка
07.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Александра Семёновна
Военная служба
30.06.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Смоленская обл., м. Ефремово