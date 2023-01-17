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Уткин Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

24.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Уткин Степан Иванович

Мать: Уткина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Александра Семёновна

Рождение ребёнка
07.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Александра Семёновна

Военная служба
30.06.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Александра Семёновна

Смерть
24.07.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Смоленская обл., м. Ефремово
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