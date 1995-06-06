Малышева (Карпеева) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти06.06.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Рождение ребёнка
12.01.1955
Сын: Малышев Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.01.1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1958
Дочь: Швалова (Малышева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр Михайлович
Смерть
06.06.1995