Малышева (Карпеева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Карпеева) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

06.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: Карпеев Николай Андреевич

Мать: Карпеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1955

Сын: Малышев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
17.01.1955

Муж: Малышев Александр Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1958

Дочь: Швалова (Малышева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр Михайлович

Смерть
06.06.1995

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