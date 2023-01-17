Ионова Юлия Валерьевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1981
Отец: Ионов Валерий
Рождение ребёнка
2007
Сын: Нестеренко Вадим Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.2011
Дочь: Нестеренко Владислава Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.01.2017
Сын: Нестеренко Артем Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно