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Ионова Юлия Валерьевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

11.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1981

Отец: Ионов Валерий

Мать: Широкова Ирина Викторовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
2007

Сын: Нестеренко Вадим Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.10.2011

Дочь: Нестеренко Владислава Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.01.2017

Сын: Нестеренко Артем Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Андрей Владимирович

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