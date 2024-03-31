Шафиков Вазих Фалдрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Шафиков Фалдрахман
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Шафикова Хадича
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Шафикова Хадича
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Шафикова Рузалия Вазыховна
Мать ребёнка: Шафикова Хадича
Рождение ребёнка
1969
Мать ребёнка: Шафикова Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафикова Хадича
Смерть
1996