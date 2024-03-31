Шафиков Вазих Фалдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиков Вазих Фалдрахманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шафиков Фалдрахман

Мать: Шафикова Магруйбика Аскаровна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шафиков Ильсур Вазыхович

Мать ребёнка: Шафикова Хадича

Рождение ребёнка
1957

Сын: Шафиков Ильдар Вазыхович

Мать ребёнка: Шафикова Хадича

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Шафикова Рузалия Вазыховна

Мать ребёнка: Шафикова Хадича

Рождение ребёнка
1969

Сын: Шафиков Ришат Вазыхович

Мать ребёнка: Шафикова Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафикова Хадича

Смерть
1996
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