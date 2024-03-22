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Петухов Михаил Алексеевич

Место рождения

Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.01.1885 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885 ст.

Отец: Петухов Алексей Федорович

Мать: Петухова Варвара Михайловна

Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.

Сын: Петухов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична

Крещение в церкви села Аббакумова
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.

Сын: Петухов Евфимий Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична

Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1915 ст.

Сын: Петухов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
05.04.1929

Сын: Петухов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична

Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Александра Кузьминична

Смерть
1969
Фамилия: Петухов Имя: Михаил Отчество: Алексеевич Возраст: - Пол: - Дата рождения: 1885 Дата смерти: 1969 Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: - Кладбище: Дубковское (Кр... Показать все
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