Петухов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1885 ст.
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.
Сын: Петухов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична
Крещение в церкви села Аббакумова
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.
Сын: Петухов Евфимий Михайлович
Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
24.09.1915 ст.
Сын: Петухов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
05.04.1929
Мать ребёнка: Петухова Александра Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969
Фамилия: Петухов Имя: Михаил Отчество: Алексеевич Возраст: - Пол: - Дата рождения: 1885 Дата смерти: 1969 Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: - Кладбище: Дубковское (Кр... Показать все