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Демиденко Петр Дмитриевич

Место рождения

Николаевка, Казенно-Торско-Алексеевская волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

17.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Демиденко Дмитрий Евграфович

Мать: Демиденко Иулиания Кирилловна

Николаевка, Казенно-Торско-Алексеевская волость, Бахмутский уезд
Исторические названия села Николаевка (Анновка, Широкое). В настоящее время Владимировка
Рождение ребёнка
22.08.1936

Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна

Рождение ребёнка
28.08.1936

Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна

Велиховка, Каргалинский район, Актюбинская область
Смерть
17.12.1942
Краснокутская, Боковский муниципальный район, Ростовская область

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