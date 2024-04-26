Демиденко Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти17.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Исторические названия села Николаевка (Анновка, Широкое). В настоящее время Владимировка
Рождение ребёнка
22.08.1936
Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна
Рождение ребёнка
28.08.1936
Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна
Велиховка, Каргалинский район, Актюбинская область
Смерть
17.12.1942
Краснокутская, Боковский муниципальный район, Ростовская область