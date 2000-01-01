Вдовина (Малина) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Вдовин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983