Вдовина (Малина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Малина) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Вдовин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Вдовин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Вдовин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вдовин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Николай Васильевич

Смерть
1983
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