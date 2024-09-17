Абдуллина Рая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллина Рая

Абдуллина Рая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Рамиль

Рождение ребёнка
Около 10.01.1968

Дочь: Шайхутдинова (Абдуллина) Светлана

Отец ребёнка: Абдуллин Рамиль

Рождение ребёнка
15.05.1970

Дочь: (Абдуллина) Эльвира

Отец ребёнка: Абдуллин Рамиль

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.