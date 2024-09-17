Абдуллина Рая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Рамиль
Рождение ребёнка
Около 10.01.1968
Дочь: Шайхутдинова (Абдуллина) Светлана
Отец ребёнка: Абдуллин Рамиль
Рождение ребёнка
15.05.1970
Дочь: (Абдуллина) Эльвира
Отец ребёнка: Абдуллин Рамиль
Смерть
Неизвестно