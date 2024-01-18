Карпов Филипп Ефимович
Место рожденияс. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Дата рождения1879
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Карпов Ефим Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Крестьянинова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Карпова Дина Филипповна
Мать ребёнка: Крестьянинова Прасковья Дмитриевна
Смерть
1948
Москва, город федерального значения Москва