Карпов Филипп Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Филипп Ефимович

Место рождения

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость

Дата рождения

1879

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Карпов Ефим Сидоров

Мать: Щевьева Надежда Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянинова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Карпов Даниил Филиппович

Мать ребёнка: Крестьянинова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Карпова Дина Филипповна

Мать ребёнка: Крестьянинова Прасковья Дмитриевна

Смерть
1948
Москва, город федерального значения Москва

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