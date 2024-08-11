Геништа Николай Иванович
Место рожденияMoscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Дата рождения19.01.1865
Дата смерти27.03.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1890
Сын: Геништа Николай Николаевич
Мать ребёнка: Геништа (Вельтищева) Мария Петровна
Бракосочетание
19.01.1896
Супруг(-а): Вера Афанасьевна Геништа (Сорнева)
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Неизвестно Вадим Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
27.03.1932
Похороны
Неизвестно