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Геништа Николай Иванович

Место рождения

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia

Дата рождения

19.01.1865

Дата смерти

27.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1890

Сын: Геништа Николай Николаевич

Мать ребёнка: Геништа (Вельтищева) Мария Петровна

Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Геништа (Вельтищева) Мария Петровна

Супруг(-а): Вера Афанасьевна Геништа (Сорнева)
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Неизвестно Вадим Николаевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
27.03.1932
Похороны
Неизвестно

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