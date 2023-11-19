Бахвалова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахвалова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бахвалов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахвалов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Бахвалов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1911
Сын: Бахвалов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бахвалов Михаил Михайлович
Ожиганово, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно