Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1843
Дочь: Васса Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1845
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
24.04.1848
Сын: Максим Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно