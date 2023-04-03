Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1843

Дочь: Васса Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1845

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1848

Сын: Максим Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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