Козлов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Петрович

Козлов Иван Петрович

avatar

Место рождения

п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

03.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

Мать: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
15.03.1951

Дочь: Козлова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Антонина Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Антонина Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.02.1957

Сын: Козлов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Козлова Антонина Владимировна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Антонина Владимировна

Смерть
03.02.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close