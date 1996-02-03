Козлов Иван Петрович
Место рожденияп. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Дата рождения20.01.1920
Дата смерти03.02.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
15.03.1951
Дочь: Козлова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
15.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
04.02.1957
Мать ребёнка: Козлова Антонина Владимировна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1996