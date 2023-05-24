Антошкин Василий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: Антошкин Максим Демьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Осуждение
С 1931 по ?.08.1933
В 1931 г. его дед Демьян Карпович Антошкин был раскулачен и отправлен вместе со всей семьёй на спецпоселение Салдыбаш. Его отец Антошкин Максим Демьянович так же вместе со всей семьёй был раскулачен, ... Показать все
Военная служба
С 1941 по 05.12.1942
Служил в 448 сп 397 сд. 05.12.1942 г. был ранен у с. Великое Залучского сельсовета Залучанского района Ленинградской области (сейчас Старорусский район Новгородской области).
Награда
06.04.1985
6 апреля 1985 г. был награждён Орденом Отечественной войны I степени в честь 40-летия Победы.
Смерть
После 1985
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан