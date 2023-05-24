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Антошкин Василий Максимович

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Антошкин Максим Демьянович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошкина Агафья Павловна

Осуждение
С 1931 по ?.08.1933
В 1931 г. его дед Демьян Карпович Антошкин был раскулачен и отправлен вместе со всей семьёй на спецпоселение Салдыбаш. Его отец Антошкин Максим Демьянович так же вместе со всей семьёй был раскулачен, ... Показать все
Военная служба
С 1941 по 05.12.1942
Служил в 448 сп 397 сд. 05.12.1942 г. был ранен у с. Великое Залучского сельсовета Залучанского района Ленинградской области (сейчас Старорусский район Новгородской области).
Награда
06.04.1985
6 апреля 1985 г. был награждён Орденом Отечественной войны I степени в честь 40-летия Победы.
Смерть
После 1985
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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