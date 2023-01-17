Ауэрбах (фон Берхгольц) Юлия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1871
Москва, город федерального значения Москва