Ауэрбах (фон Берхгольц) Юлия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ауэрбах (фон Берхгольц) Юлия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1871
Москва, город федерального значения Москва
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