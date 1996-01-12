Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1910
Дата смерти12.01.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910
Деревня Соболи, Белохолуницкой район, Кировская область
Бракосочетание
20.02.1933
Михундинский сельсовет, Белохолуницкого района, Кировской области
Рождение ребёнка
08.01.1937
Отец ребёнка: Повышев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Помелова (Повышева) Нина Петровна
Отец ребёнка: Повышев Пётр Васильевич
Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.01.1996