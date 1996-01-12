Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна 15.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Повышева (Салтыкова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1910

Дата смерти

12.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910

Отец: Салтыков Иван Аверьянович

Мать: Салтыкова Александра Викуловна

Деревня Соболи, Белохолуницкой район, Кировская область
Бракосочетание
20.02.1933

Муж: Повышев Пётр Васильевич

Михундинский сельсовет, Белохолуницкого района, Кировской области
Рождение ребёнка
08.01.1937

Сын: Повышев Виталий Петрович

Отец ребёнка: Повышев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Помелова (Повышева) Нина Петровна

Отец ребёнка: Повышев Пётр Васильевич

Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.01.1996

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