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Мария Елисеева

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Место рождения

Тобино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Елисей Кириллов

Мать: Степанида Иванова

Тобино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.01.1824 ст.

Муж: Павел Федоров

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1825 ст.

Сын: Панкратий Павлов

Отец ребёнка: Павел Федоров

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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