Мария Елисеева
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Елисей Кириллов
Мать: Степанида Иванова
Бракосочетание
26.01.1824 ст.
Муж: Павел Федоров
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1825 ст.
Сын: Панкратий Павлов
Отец ребёнка: Павел Федоров
Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно