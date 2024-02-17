Хорошковская Пелагия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1870 ст.
Дочь: Хорошковская Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Хорошковский Гавриил Наумович
Рождение ребёнка
28.10.1872 ст.
Сын: Хорошковский Терентий Гаврилович
Отец ребёнка: Хорошковский Гавриил Наумович
Рождение ребёнка
22.11.1875 ст.
Дочь: Скакун Сосипатра Гавриловна
Отец ребёнка: Хорошковский Гавриил Наумович
Рождение ребёнка
19.01.1879 ст.
Дочь: Хорошковский Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Хорошковский Гавриил Наумович
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.
Дочь: Хорошковская Антонина Гавриловна
Отец ребёнка: Хорошковский Гавриил Наумович
Мещане.
Рождение ребёнка
30.07.1885 ст.
Сын: Хорошковский Иоанн Гаврилович
Отец ребёнка: Хорошковский Гавриил Наумович
Смерть
Неизвестно