Федякова Екатерина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедякова Екатерина Афанасьева

Федякова Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Николай Прокопиев

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО о6 ф17 1(13/14)-1(13/14) декабря 1911г Анна Родители: Сокольского села крестьянин Николай Прокопиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: мать Николаю С... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.