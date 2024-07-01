Яблокова мария игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова мария игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ия
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин сергей анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина алена сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин егор сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин максим сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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