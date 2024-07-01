Яблокова мария игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1990
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липина алена сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин егор сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан