Ткаченко (Борисенко) Милания Антоновна
Место рожденияСадовое, Киргизская ССР
Дата рождения14.01.1915 ст.
Дата смерти29.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1939
Дочь: Пономарева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Трофимович
Смерть
29.09.1993
Киргизия