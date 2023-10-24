Ткаченко (Борисенко) Милания Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Борисенко) Милания Антоновна

Место рождения

Садовое, Киргизская ССР

Дата рождения

14.01.1915 ст.

Дата смерти

29.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Садовое, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.04.1939

Дочь: Пономарева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Трофимович

Смерть
29.09.1993
Киргизия
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