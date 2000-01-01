Тихонова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1950
Дочь: Морозова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
23.02.1955
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Мусаева Елена Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно