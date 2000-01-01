Тихонова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова Нина

Тихонова Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1950

Дочь: Морозова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
23.02.1955

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Мусаева Елена Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close