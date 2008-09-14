Троицкая Сажинова Анастасия Надежда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1919
Дата смерти14.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рычков Сергей
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
14.09.2008