Троицкая Сажинова Анастасия Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Сажинова Анастасия Надежда Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1919

Дата смерти

14.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЬТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Сергей

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
14.09.2008
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