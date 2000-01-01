Баптиданов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1961
Сын: Баптиданов Сергей
Мать ребёнка: Баптиданова Юлия
Рождение ребёнка
05.10.1965
Сын: Баптиданов Кирилл
Мать ребёнка: Баптиданова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баптиданова Юлия
Смерть
Неизвестно