Баптиданов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баптиданов Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1961

Сын: Баптиданов Сергей

Мать ребёнка: Баптиданова Юлия

Рождение ребёнка
05.10.1965

Сын: Баптиданов Кирилл

Мать ребёнка: Баптиданова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баптиданова Юлия

Смерть
Неизвестно
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