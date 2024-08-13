Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сушков Иван Ильич
Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сушкова (Сушкова) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сушкова (Сушкова) Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1852
Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1854
Сын: Сушков Антон Ильич
Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович