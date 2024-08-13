Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сушков Иван Ильич

Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сушкова (Сушкова) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сушкова (Сушкова) Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1852

Сын: Сушков Григорий Ильич

Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1854

Сын: Сушков Антон Ильич

Отец ребёнка: Сушков Илья Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.