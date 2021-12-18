Пименова (Малыгина) Антонина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова (Малыгина) Антонина Емельяновна

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Место рождения

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.06.1932

Дата смерти

18.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1932

Отец: Малыгин Емельян Дмитриевич

Мать: Малыгина Надежда Никитична

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.11.1956

Дочь: Воронцова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Пименов Николай Владимирович

Бракосочетание
16.02.1957

Муж: Пименов Николай Владимирович

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
06.02.1961

Сын: Пименов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пименов Николай Владимирович

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
18.12.2021
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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