Пименова (Малыгина) Антонина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения21.06.1932
Дата смерти18.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1932
Рождение ребёнка
02.11.1956
Дочь: Воронцова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Пименов Николай Владимирович
Бракосочетание
16.02.1957
Рождение ребёнка
06.02.1961
Сын: Пименов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пименов Николай Владимирович
Смерть
18.12.2021